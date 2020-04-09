Ekrem İmamoğlu'nu kim tehdit etti? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 27 Mart'ta gönderdiği e-posta mesajlarıyla tehdit ettiği iddia edilen T.G. gözaltına alındı. T.G.'nin kim olduğu ortaya çıktı. Peki Ekrem İmamoğlu'nu kim tehdit etti? | Tuna Görgünoğlu kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde.

EKREM İMAMOĞLU'NU KİM TEHDİT ETTİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, gelen tehdit maili hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu'na aynı kişiden geçen yıl da benzer içerikli bir tehdit mesajı geldiği ortaya çıktı.

27 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun e-posta adresine gelen “Lütfen oku. Yoksa başına çok büyük felaket gelecek” başlıklı iletide şu ifadeler kullanıldı: Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatları, e-postayı atan T.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na 28 Mart’ta suç duyurusunda bulunup Emniyet birimlerine bildirilerek, şikayetçi olmuştu.

27 Mart'ta İBB Başaknı Ekrem İmamoğlu'nun e-posta adresine gönderilen ve tehdit içerdiği belirlenen mesaj sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

E-posta mesajını gönderen şüphelinin Ankara'da yaşayan T.G. olduğu belirlendi.

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün gerçekleştirdikleri baskınla şüpheli T.G.'yi yakaladı. Şüphelinin dijital malzemelerine incelenmek üzere el konuldu. Ankara'daki işlemleri devam eden T.G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a getirilecek.

TUNA GÖRGÜNOĞLU KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun suç duyurusunda bulunduğu T.G.nin Tuna Görgünoğlu olduğu öğrenildi.

Tuna Görgünoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Etimesgut ilçesi üyesi olduğu ortaya çıktı.

Tuna Görgünoğlu'nun nereli ve kaç yaşında olduğu ile ilgili bir bilgi bulunamamıştı. Bu konuda açıklama yapılması halinde haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK KAMPANYASI BAŞLATMIŞ

Tuna Görgünoğlu'nun, HDP Eski Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük kampanyasını paylaştığı öğrenildi. Tuna Görgünoğlu'nun; CHP Etimesgut İlçe Başkanlığı'nda üyeliğinin aktif olduğu tespit edildi.

Şüpheli Tuna Görgünoğlu'nun, Ankara'da ikamet ettiği evde bulunmadığı, Ankara'da gözaltına alınan şüphelinin soruşturma kapsamında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanacağı ifade edildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN İMAMOĞLU'NUN AVUKATLARI VE SÖZCÜ GAZETESİ'NE YALANLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden T.G. hakkında 12 gündür işlem yapılmadığına yönelik haberin gerçeğe aykırı olduğunu açıkladı.

SORUŞTURMANIN AYNI GÜN AÇILDIĞI BELİRTİLDİ

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada; Ekrem İmamoğlu'nun avukatları tarafından yapılan 28 Mart 2020 tarihli suç duyurusunun aynı gün (28 Mart 2020) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma defterine kaydedildiğine belirtilerek, şöyle denildi:

"Acele İş" başlığı altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne yazılan 30 Mart 2020 tarih yazıyla da "Şüphelinin açık kimlik ve adreslerinin tespit edilerek yakalanması, şüphelinin cep telefonu, bilgisayar veya sosyal medya kullanımına uygun dijital materyallerine el konulması" talimatı verilmiştir. Şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. "

İMAMOĞLU'NUN AVUKATLARI İLE SÖZCÜ'NÜN YALANI!

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde Özlem Güvenli tarafından hazırlanan "İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli: Sana kanını içiririm" başlıklı haberde, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, "Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" ifadeleri içeren e-postayla tehdit eden T.G. hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Emniyet birimlerine de şikayet edilen şüpheli hakkında 12 gündür bir işlem yapılmadı" iddiaları yer aldı.