İstanbullu kar mağduriyeti yaşarken, balıkçıda yakalanan Ekrem İmamoğlu'nun, "Senelerdir gidiyorum" dediği restoran merak konusu oldu. Haberimizde en çok merak edilen, Ekrem İmamoğlu'nun gittiği balıkçı nerede, sahibi kim? Balıkçı Kahraman nerede, adresi, hangi ilçede, hangi semtte? Balık Kahraman menü fiyatları 2022 soru ve konu başlıklarına yer verdik. İşte detaylar...

EKREM İMAMOĞLU'NUN GİTTİĞİ BALIKÇI NEREDE, SAHİBİ KİM? BALIKÇI KAHRAMAN NEREDE, ADRESİ, HANGİ İLÇEDE, HANGİ SEMTTE? BALIK KAHRAMAN MENÜ FİYATLARI 2022

Balıkçı Kahraman, İstanbul'un Sarıyer semtinde yer alıyor. 1996 yılında kurulan restoran, günümüzde "lüks mekanlar" kategorisinde yer alıyor. Balıkçı Kahraman'ın sahibi Kahraman Altun'dur.

Açık adres: Balıkçı Kahraman, Rumeli Kavağı, İskele Cd. No:15, 34450 Sarıyer/İstanbul.

Mekanda, domates salatası 150 TL iken, kalamar kilo fiyatı 1200 TL, kalkan fiyatları 2100 TL iken, kişi başı bin, bin 500 liraya mekandan çıkılıyor.

Örneğin; 6 kişilik bir arkadaş grubuyla bahsi geçen balıkçıya giderseniz, toplamda 7 bin TL'ye yakın fiyat ödemek durumunda kalıyorsunuz.

VEDAT MİLÖR TAVSİYE EDİYOR

Ünlü gurme Vedat Milör, Balıkçı Kahraman restoranına ilişkin, "Balıkçı Kahraman doğrusu, Kahraman Balıkçı değil… Mutfak işi önemli. Balık işi çook önemli. Hele hele kalkan çoook önemli. Yağlı balıkları ızgara severim. Kalkanın ızgarasını ise tavasına tercih etsem bile genellikle tava olsun derim. Nedeni basit. Izgara zor iştir. Herkes mangal yakmayı bilmez. Bilen de genellikle balığı değil, et-kebap işini bilir. Balığı kötü ve fazla pişirir.

Ama dediğim gibi mangal işi beceri ister. Sabır ister. Odun kömürü kullanacaksın. Gerekirse değişik odun türlerini kullanıp ilginç aromalar yaratacaksın. Mangal yanıp ateş közlenene kadar sabredeceksin. Sıcaklığı hep aynı seviyede tutacaksın.

Bütün halinde balık, hele hele kalkan pişirmek ise ayrı hüner ister. Dağılmayacak. Bir tarafı fazla pişerken diğer tarafı kanlı kalmayacak. Herkesin harcı değildir. Ancak gerçek “kahramanlar” becerir." değerlendirmesinde bulundu.