Ekrem İmamoğlu'nun Halk TV planı işliyor! Kılıçdaroğlu destekçileri tek tek istifa ediyor!

FOX TV'de Çalar Saat programını sunan İsmail Küçükkaya, 23 Ağustos'ta Halk TV'ye geçtiğini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası Halk TV'de peş peşe iki istifa yaşandı. İlk olarak Halk TV'de yayınlanan 'Açıkça' programının sunucusu Gökmen Karadağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 5 yıldır görev yaptığı kanaldan ayrıldığını açıklamıştı.

Gökmen Karadağ

"AYRILIK BENİM İNSİYATİFİMDİR"

Karadağ paylaşımında, "Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle…" ifadelerini kullanmıştı.

Hoşça kal Halk TV ve teşekkürler. 5 yıllık bir ekran ayrılığından sonra müthiş bir dönüş yaşadım. Ancak buraya kadar sürdü. Bu ayrılık kanalın değil benim inisiyatifimdir. Tüm izleyenlere, yoldaşlık edenlere sonsuz teşekkürlerimle… Pazar Açıkça’da son kez buluşmak dileğiyle… — gökmen karadağ (@haberaktif) September 10, 2022

SUAT TOKTAŞ DA İSTİFA ETTİ

Halk TV'de bu istifa sonrası önemli bir ayrılık daha yaşandı. Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Toktaş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Halk TV ile buraya kadar. Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler Cafer Mahiroğlu.

Bir teşekkür de izleyicilerimize. Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi."

Suat Toktaş

Halk TV ile buraya kadar.



Halk TV’nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik.



Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahiroglu — Suat Toktaş (@SuatToktas) September 15, 2022

İMAMOĞLU'NUN AMACI NE?

Peş peşe gelen istifalar sonrası İBB Başkanı Ekrem İmamoğku'nun Halk TV üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon çektiği iddia edildi. Özellikle Küçükkaya'nın kanala geçişi bunun ilk adımı olarak yorumlandı.

İmamoğlu'nun Halk TV'de kendisi için bir halkla ilişkiler, tanıtım ekibi kurduğu ve Kılıçdaroğlu destekçilerini tasfiye ettiği gerçeği gözler önüne serildi.

Kimse bunu beklemiyordu! İsmail Küçükkaya, FOX TV'den ayrıldı, Halk TV'ye geçti