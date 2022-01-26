Ekrem İmamoğlu'nun izinden gitti! İBB Sözcüsü Murat Ongun, İstanbullu karla mücadele ederken yurt dışında tatildeymiş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı etkili oldu. Kentin birçok noktasında vatandaşlar trafikte yolda kaldı, saatlerce soğuk havada araçlarında beklemek zorunda kalıp mağdur oldu. Yaşananların ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar tarafından eleştirildi. Bunun yanında kar yağışının etkili olduğu sırada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda olduğu görüntülerin ortaya çıkması tepki çekmişti.

YURT DIŞINDA OLDUĞUNU DOĞRULADI

Tüm bunlar yaşanırken Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun'un yurt dışında olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Cüneyt Özdemir'in ulaştığı Murat Ongun, yurt dışında olduğunu doğrulayarak," Evet. Ama soru şu: Benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil." dedi.

Ayrıca Ongun, İsviçre'nin Cenevre kentinden İstanbul'daki son durumu takip ettiği ifade edilmişti.

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Elazığ ve Malatya'daki deprem bölgelerine yaptığı ziyaretin ardından kayak tatiline gitmiş ve tepkilerin odağında yer almıştı.

BİR SAATLİK YEMEK MOLASI VERDİ

Ekrem İmamoğlu'nun bir balıkçıda çekilmiş fotoğrafları için de konuşan Ongun," Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem AKOM’dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu." ifadelerini kullandı.

Biraz önce İBB sözcüsü @Mrt_Ongun 'a iki soru sordum.

1) Yurtdışında mısın?

2) Ekrem İmammoğlu dün Kahraman Balıkçısına gitti mi?



Aldığım cevapları alttaki twitte yorumsuz paylaşıyorum. — cüneyt özdemir (@cuneytozdemir) January 25, 2022

GÜNDEM DEĞİŞTİRME ÇABASINA GİRDİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında balıkçıda olduğunu doğruladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor.

3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.

Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir."