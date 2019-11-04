  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Ekrem İmamoğlu'nun korumaları trafikte dehşet saçtı

Ekrem İmamoğlu'nun korumaları trafikte dehşet saçtı

İstanbul Beylikdüzü'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yakın korumaları, trafikte kavga ettikleri bir vatandaşa dehşeti yaşattılar.

İddiaya göre eşi ve çocuğu ile evinde gitmek üzere aracıyla seyreden Serkan A., trafikte İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun korumaları ile tartıştı. Tartışma sırasında Serkan A.'nın kullandığı araç, korumaların aracının dikiz aynasına çarptı. Duruma sinirlenen 2 yakın koruma, aracı takip ederek Serkan A.'nın önünü kesti. Silah çekerek eşi ve çocuğunun gözü önünde Serkan A.'yı araçtan indiren korumalar, darp etmeye başladı.

Olayı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Serkan A.'yı saldırganların elinden aldı. Sürücü ve ailesi büyük korku yaşarken, çevredeki vatandaşlar ise aşağıya inerek duruma tepki gösterdi. İki yakın koruma, ifadeleri alınmak üzere Büyükçekmece Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Eşi ve çocuğunun yanında dehşeti yaşayan Serkan A. ise korumalardan şikayetçi oldu.

İki korumanın olayın hemen öncesinde İBB Başkanı İmamoğlu'nu Beylikdüzü'ndeki evine bıraktıkları öğrenildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 10:38

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Ekrem İmamoğlu'nun korumaları trafikte dehşet saçtı
Ekrem İmamoğlu'nun korumaları trafikte dehşet saçtı
Hercai 20. Bölüm fragmanı yayınlandı
Hercai 20. Bölüm fragmanı yayınlandı
Balotelli'ye ırkçı saldırı! Arkadaşları zor sakinleştirdi
Balotelli'ye ırkçı saldırı! Arkadaşları zor sakinleştirdi
Ebru Polat dans etti! İzleyenlerin yüreklerini hoplattı
Ebru Polat dans etti! İzleyenlerin yüreklerini hoplattı
TSK ve MİT'ten PKK alan sorumlusuna ortak operasyon!
TSK ve MİT'ten PKK alan sorumlusuna ortak operasyon!
Emre Belözoğlu küfür etti! Taraftarlar ayaklandı
Emre Belözoğlu küfür etti! Taraftarlar ayaklandı
Demet Akalın ve Okan Kurt tanışma yıl dönümü partisi yaptı! Aleyna Tilki ve Seda Sayan erik dalı oynadı
Demet Akalın ve Okan Kurt tanışma yıl dönümü partisi yaptı! Aleyna Tilki ve Seda Sayan erik dalı oynadı
Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi
Mazlum Kobani'nin kanlı geçmişi gün yüzüne çıktı!
Mazlum Kobani'nin kanlı geçmişi gün yüzüne çıktı!
Mazlum Kobani'nin görülmemiş fotoğrafları gün yüzüne çıktı!
Mazlum Kobani'nin görülmemiş fotoğrafları gün yüzüne çıktı!