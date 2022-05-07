Ekrem İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı CHP'yi karıştı! İmamoğlu'nu eleştiren CHP'li yönetici Mete Duringa'nın istifası istendi

Ramazan Bayramı'nda Rize'ye oradan da Trabzon'a geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, programını takip eden gazetecileri otobüsünde ağırlamış ve bu isimlerle fotoğraf çektirmişti. Nagehan Alçı'nın fotoğraf karesi içinde yer almasını eleştirilirken birçok CHP'li isim de bu duruma tepkisini göstererek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirmişti.

"YAPILAN AÇIKLAMA ENAYİ YERİNE KOYMAKTAN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

Bu kişiler arasında yer alan CHP Trabzon İl Gençlik Kolları Yöneticisi Mete Duringa, söz konusu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak," Bu fotoğrafa yapılan açıklama Ekrem İmamoğlu destekçilerini enayi yerine koymaktan başka bir şey değil. Nagehan Alçı gibi geçmişi karanlık şahısların size karşı söylemleriyle mücadele ederken hapsedilen insanlar var bu ülkede." ifadelerini kullanmıştı.

PARTİSİ İSTİFASINI İSTEDİ

Söz konusu paylaşım sonrası partisi tarafından arandığını açıklayan Mete Duringa istifasının istendiğini anlattı. Duringa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Murat Ongun ve Ekrem İmamoğlu’nun içerisinde oldukları fotoğraf karesi ve tavırlayıla ilgili eleştirimin ardından mensubu olduğum örgüt tarafından aranarak, istifamın istenmesi-profilimde bulunan TİTLE’ı kaldırmam gerektiği söylemleri bana şunu gösterdi.

Siyaset bir oyun sahnesi. Bizlerin amacı ülkeyi kurtarmak. Birilerinin arkasına takılıp gitmek değil. Bundan dolayıdır ki, şahsım Mete Durinğa bugün CHP Trabzon Gençlik Kolları Yöneticiliği görevimden ve CHP üyeliğinden istifa ediyorum. Bizler bu ülkenin savunucusu Atatürk İlke ve İnkilaplarının Askerleri, vatanına, milletine hayır getirecek gençleriz."

Duringa daha sonra partisinden istifa etiğine dair e- Devlet belgesini sosyal medya hesabından paylaşarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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