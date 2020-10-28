Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasın açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüse yakalanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ilettiler. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Sağlık ile ilgili konuların siyaset zeminine çekilmemesi için burada mücadele edeceğiz."