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Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrasın açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, koronavirüse yakalanan İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun son durumuna ilişkin de bilgi verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu sağlık durumunun gayet iyi olduğunu ilettiler. Pandemi döneminin siyasi zemine çekilmesinin siyasilere bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Sağlık ile ilgili konuların siyaset zeminine çekilmemesi için burada mücadele edeceğiz."

Berkem Temizel
Gece Editörü


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