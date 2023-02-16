Ekrem Okkay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekrem Okkay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekrem Okkay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ekrem Okkay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ekrem Okkay 29 Mart 2002 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ekrem Okkay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ekrem Okkay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turgutluspor futbol takımında oynamaktadır. Turgutluspor takımına 20 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Ekrem Okkay'nin Turgutluspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Ekrem Okkay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ekrem Okkay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ekrem Okkay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ekrem Okkay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Aralık 2021 yılında Turgutluspor

Ekrem Okkay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ekrem Okkay şuan Turgutluspor takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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