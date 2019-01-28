Ekrem Oran CHP Çeşme Belediye Başkan adayı oldu

CHP Parti Meclisi toplantısında, Ekrem Oran'ın Çeşme Belediye Başkan adayı olması onaylandı.

CHP Parti Meclisi toplantısının sabah saatlerine kadar süren toplantısında Çeşme Belediye Başkan adaylığı onaylanan CHP eski İlçe Başkanı Ekrem Oran, facebook sayfasında kısa bir açıklama yaptı.

CHP Çeşme Belediye Başkan adayı Ekrem Oran, adaylığının onaylanmasının ardından facebook sayfasında yaptığı açıklamada şöyle dedi;

"Çeşme Bizim Sevdamız" diye yola çıktık. Bu sevda Ovacıklı, Ildırlı, Germiyanlı, Dalyanlı, Reisdereli, Çiftlikköylü, Ilıcalı, Alaçatılının sevdası. Bu sevda, birlikte aydınlık bir gelecek kurma heyecanı taşıyan tüm Çeşmelilerin sevdası...

Bugün birlikte kuracağımız o güzel gelecek için bir adım daha atıyoruz. Sevdamız için, evimiz #Çeşme'miz, ailemiz Çeşmeliler için geliyoruz."

Kaynak: İHA