Ekrem Sutcu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekrem Sutcu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekrem Sutcu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ekrem Sutcu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ekrem Sutcu 29 Nisan 1989 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ekrem Sütçü şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ekrem Sutcu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ekrem Sutcu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ekrem Sutcu'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ekrem Sutcu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ekrem Sutcu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Ekrem Sutcu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ekrem Sutcu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2008 yılında Oyak Renaultspor

31 Ağu 2010 yılında Ünyespor

21 Ocak 2011 yılında Karsspor

27 Ağu 2012 yılında Erzurum BB

16 Temmuz 2015 yılında Derince Spor

4 Mayıs 2016 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2016 yılında Elaziz Belediye

1 Temmuz 2017 yılında Utaş Uşakspor

15 Ocak 2019 yılında Cizre Spor

22 Temmuz 2019 yılında Osmaniyespor FK

11 Eylül 2020 yılında Cizre Spor

1 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

Ekrem Sutcu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ekrem Sutcu şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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