Ekrem Yıldırım AK Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Pendik'in sevilen siyasetçilerinden biri olan mütevazi ve çalışkan kişiliği ile tanınan Pendik belediye meclis üyesi Ekrem Yıldırım AK Parti İstanbul il başkanlığına giderek 1. bölgeden milletvekili aday aylığında bulundu.

Pendik AK Parti siyasetinin önemli kişilerinden biri olan, bir dönem Pendik belediye meclis üyesi ve bir dönemde belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan, mütevazi ve çalışkan kişiliği ile herkesin taktirini toplayan Ekrem Yıldırım, Meclis üyeliğinden istifa ederek İstanbul 1. bölgeden aday adaylığı müracaatında bulundu.

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HEMEN ŞİMDİ DİYEREK MÜRACAATINI YAPTI

Ekrem yıldırım, istifa ettikten sonra evraklarıyla beraber AK Parti İstanbul il başkanlığına giderek müracaat dilekçesini vererek aday adayı olduğunu ilan etmiş oldu.

EKREM YILDIRIM KİMDİR?

Doğum Tarihi : Bayburt / 25.09.1975

Adres : Kaynarca Mahallesi Kanat Sokak

No:18 B Blok Da:31 Pendik/ İstanbul

Telefon : +90 (553) 9619511

E-mail : ekremyildirim34@hotmail.com

Askerlik : Tamamlandı – 1998

Ehliyet : B

Eğitim:

Üniversite : Karadeniz Teknik Üniversitesi, 1996

Lise : Bayburt Lisesi, 1991

Orta Okul : Bayburt İmam Hatip Lisesi, 1988

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İş Deneyimleri:



31/12/2019 – Halen ŞİRKET SAHİBİ - YÖNETİCİ

ÖNCÜ PROJE TASARIM İNŞ. TAAH. SAN VE TIC LTD. ŞTI

29/07/2016 – 31/12/2019 BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

15/09/2007- 29/07/2016 GENEL MÜDÜR

US YAPI DENETİM LİMİTED ŞİRKETİ

05/04/2005- 15/09/2007 MÜDÜR YARDIMCISI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR MÜDÜRLÜĞÜ

21/03/1998- 05/04/2005 MÜDÜR YARDIMCISI

PENDİK BELEİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sertifikalar:

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sertifikası

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi

Belediyelerde Mali Yönetim ve Kamu İhale Kanunu Eğitim Sertifikası

Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar Eğitimi

Egitimcilerin Eğitimi Programı

Yabancı Dil:

İngilizce : Okuma : orta , Yazma: orta , Konuşma: orta

Hobiler:

Kitap okumak, seyahat etmek, yürümek.

Özgeçmiş Özeti :

1975 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamladı. 1996 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1998 yılında Pendik Belediyesinde Kontrol Mühendisi olarak başladığım çalışma hayatımda sırasıyla Yapı Kontrol Şefliği, Fen İşleri Müdür Yardımcılığı ve Teknik Başkan Yardımcısı Danışmanlığı görevlerinde bulundu. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı görevine atandı.

2007 yılında memuriyetten istifa ederek kendi şirketini kurdu. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. 2015 yılı itibari ile Belediye İmar Komisyonu Başkanlığı görevi ve 2016 yılından itibaren Pendik Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde tekrar Pendik Belediye Meclis Üyeliğine seçildi. Şu an aktif olarak kendi şirketimde yönetici pozisyonunda çalışma hayatını sürdürmekte. Evli ve 3 çocuk babasıdır.