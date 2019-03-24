SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem Yüce, Hendek ilçesindeki mitinge katıldı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde gerçekleştirilen mitingde konuşan Yüce, Büyükşehir Belediyesi olarak Hendek Belediye Başkan adayı Ali Kemal Sofu'nun yanında olacaklarını belirtti.

Sofu ile Hendek'in geleceğine hizmet sunacak projeler inşa edeceklerini ifade eden Yüce, şunları kaydetti:

"Şehrimiz için önemli çalışmaları hayata geçireceğiz. İnşallah milletimiz 31 Mart'ta yeniden hizmetlere devam diyecek. Projelerimizi tanıttık. Şehrimiz için önemli çalışmaları hayata geçireceğiz. Cumhur İttifakı'nın temelleri 15 Temmuz'da atıldı. İnşallah uzun yıllar da devam edecek. Şunu unutmamalıyız, bugün artık eski Türkiye yok. Savunma sanayinde kendi silahını üreten, füzesini, tankını, helikopterini yapan bir Türkiye var. Yollar, trenler, üniversiteler, hastaneler yapıldı. Bunlar hep milletimizin destekleriyle oldu. İnşallah milletimiz yeniden hizmetlere devam diyecek."

Programda konuşan 15 Temmuz gazisi Nebahat Topaloğlu da devlete, Cumhur İttifakı'na sahip çıkılması çağrısında bulunarak, "Millet ve devlet davası için destek bekliyorum. Çok zor günler geçirdik. Recep Tayyip Erdoğan'la zor günleri atlattık. Bir anlık zafiyet gösterirsek ülkemizi eski günlerine geri döndüreceklerini çok iyi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hendek Belediyesi Cumhur İttifakı AK Parti adayı Ali Kemal Sofu ise her iki parti için gece gündüz çalışacaklarını belirterek, "Bizim tek bir derdimiz ve sevdamız var Hendek. İnşallah doğum büyüdüğümüz yere hizmet edeceğiz. Bu bir bayrak yarışı. Biz de başaracağız inşallah. Büyükşehirde Ekrem Yüce ile Hendek'te 2 ilçe başkanımızla ve Ankara'daki büyüklerimizle beraber sizler için gece gündüz çalışacağız. Biliyoruz ki 5 sene sonra yeniden aday olmak için başkanlık döneminde iyi çalışmak gerek, biz de onun farkındayız ve çok çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Hendek İlçe Başkanı Burhan Namlı ve AK Parti Hendek İlçe Başkanı Hasan Serdar Baykal'ın da konuşma yaptığı programa, 25. Dönem Milletvekili Ali İnci, teşkilat mensupları ve çok sayıda davetli katıldı.