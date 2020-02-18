Eksi 10 derecede barınak yaptılar

Bursa'da bir grup dağcı Türkiye'nin en önemli kış ve doğa turizm merkezi Uludağ'da-10 derecede eğitim aldı.

Kısa adı DATO olan Bursa Dağcılar Topluluğu üyelerinden oluşan 21 kişilik ekip tecrübeli dağcı Ahmet Köse ve Hasan Gökdemir nezaretinde, 2543 metre ile Marmara Bölgesinin en yüksek noktası olan Uludağ'da barınak uygulaması ve barınma yöntemleri hakkında eğitim aldı. Bursa Dağcılar Topluluğu'nun 58. Dönem 1. Hafta Kış Dağcılık Emergency Antrenmanı kapsamında hafta sonu gerçekleşen eğitimde ekip, bir otelde yapılan teknik toplantı sonrası ekipmanlar kontrol edilerek gece saatlerinde Fatin Tepe Mevkisi'ne hareket etti. 1,5 metreyi bulan karın üzerinde ilk olarak acil durum çadırı kuruldu. Sonrasında tehlikeli hallerde acil barınma konusunda ne yapacaklarını uygulamalı olarak gören dağcılar; kar çukuru, kaya dibi oyuk ve rüzgar seti yaparak hayatı idame etme yöntemlerini öğrendi. Eksi 10 dereceyi bulan, sisli ve rüzgarlı hava koşullarına rağmen uyumlu ekip çalışması ile 8 saat süren faaliyeti sonlandıran dağcılar Bursa'ya geri döndü.

Kaynak: İHA