Eksi 15 derecede Munzur Çayı'nda yüzdüler

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 3 arkadaş, sıfırın altında 15 derecede Munzur Çayı'na girip yüzdü. Arkadaş grubundan Suat Toksun, "Geleneksel olarak her yıl yapmış olduğumuz Munzur Çayı'nda yüzme etkinliğimizi bu yıl da gerçekleştirdik" dedi.

Ovacık Kayak Merkezi'nde yaptıkları kayak etkinliğinin ardından Suat Toksun ve biri kadın, 2 arkadaşı, yamaç paraşütüyle Munzur Çayı'nın bulunduğu alana indi. Kar kalınlığının 3 metreyi aştığı, hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olan ilçede, dondurucu soğuğa rağmen 3 arkadaş, Munzur Çayı'na girip, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yüzdü.

Elazığ'dan Ovacık'a geldiğini anlatan dalgıç ve yamaç paraşütü eğitmeni Suat Toksun, hem keyif almak, hem de bağışıklık sisteminin güçlenmesi için Munzur Çayı'na girdiklerini ifade ederek, "Geleneksel olarak her yıl yapmış olduğumuz Munzur Çayı'nda yüzme etkinliğimizi bu yılda gerçekleştirdik. Geçmiş yıllarda suya giren arkadaş sayımız daha fazlaydı, bazıları hava şartlarından dolayı gelemedi. Ovacık'ta bu güzelliği yaşamak çok güzel. Boyumuzu aşan inanılmaz bir kar var. Biz yine de geleneği bozmadan arkadaşlarımızla suya giriyoruz. Buradaki amacımız hem keyif almak hem de bağışıklık sistemimizi güçlendirerek direncimizi arttırmak. Son derece keyif alıyoruz" dedi.

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DHA