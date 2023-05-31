Ekşi Sözlük'te bir skandala daha imza atıldı, AK Partili esnaflar fişlendi, boykot çağrısı yapıldı!

Ekşi Sözlük'te AK Partili işletmeler tek tek fişlendi ve bu işletmelerin boykot edilmesi istendi. Seçim sonuçlarını hazmedemeyen bir grup provokatör halkı kin ve düşmalığa itti.

Türkiye, 28 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçti, FETÖ'nün yeni propaganda sitesi haline gelen Ekşi Sözlük'te skandal bir kampanya başlatıldı.

Ekşi Sözlük, "AK Partili esnaftan alışveriş yapmayacağım" başlığı ile başlatılan kampanya ile AK Parti'ye destek veren işletmeleri boykot etmeye çağırdı.

AK PARTİLİ HESAPLAR KAPATILDI

2023 seçimleri öncesi provakasyonlara başlayan Ekşi Sözlük, AK Parti'ye destek veren hesapları kapatmıştı. Ekşi Sözlük moderasyonun CHP ve muhalefet ile ilgili başlıkları gündeme ve öne çıkanlara taşırken, AK Parti'ye destek veren kullanıcıların yorumlarını ve başlıklarını geri plana itmesi yoğun tartışmalara sebep oldu.

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