Ekşi Sözlük'te tepki çeken içerik: Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor

Türkiye'de çok sayıda kullanıcısı bulunan Ekşi Sözlük platformunda açılan bir başlık sosyal medyada tartışmaya yol açtı. "Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlığıyla açılan konu hakkında yapılan yorumların ardından sosyal medyada tepkiler art arda gelirken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da söz konusu paylaşımlar için harekete geçti.

SUÇ UNSURU KANATİNE VARILDI

Başsavcılıkça yapılan açıklamada, "Ekşi Sözlük" isimli sosyal paylaşım sitesinde yer alan "halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor" başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı aktarıldı.

RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu paylaşımla ilgili şüpheli şahıs veya şahıslar hakkında, Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan, "suç işlemeye tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

DELİLLERE GÖRE DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Bu aşamada soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı da açıklandı.

Öte yandan "Turkish state of israel" adlı başlıkta Türkiye’yi İsrail'in eyaleti olarak gösterilmişti.

Sosyal medyada Ekşi Sözlük hakkında Twitter'da 40 binden fazla paylaşım yapıldı. Yapılan paylaşımlarda şu ifadeler yer aldı:

- Ekşi sözlük bir güvenlik sorunudur. Sürekli millete hakaret eden haysiyet cellatlarının doluştuğu bir lağım çukurudur... Dünyanın hiç bir yerinde buna izin verilmez. Sosyal medya bazen en basit eleştiriyi dahi ‘güvenlik, etik sorun vs’ deyip engelliyor...

- Ekşi sözlük sosyal medyanın Wuhan'ı, fitnenin mutfağıdır. Kapatılmalı ve üzerine kireç dökülmelidir.

- Ekşi Sözlük ve Ayaklanma Çağrısı… Daha önce de "turkish state of israel" adlı başlıkta Türkiye’yi İsrail'in eyaleti olarak göstermişlerdi..

- Ben Ekşi Şözlük denilen paçavraya kızmıyorum. Hala seyreden işlem yapmak için illa tepki bekleyenlere kızıyorum. Hani internet ve Sosyal Medya yasaları ?

- Ekşi Sözlük: Organize bir kara-propaganda merkezidir. Terör örgütlerinin açıkça propagandası yapılır kişilik haklarına organize hakaret edilir. Yönetimi ve gelir kaynakları karanlıktır, araştırmaya oradan başlanması gerekir. Konu organize suç kapsamında değerlendirilmelidir.

- Sosyal medyada Ekşi Sözlük fitnenin merkezi olmuş durumda. Bu fitne ateşinin biran önce söndürülmesi gerek.

Ekşi Sözlük kapatılsın...

- Bu ülkede wikipedia yıllarca kapatıldı, nedenini bilmiyorum ama yeri gelince mahkemeler bu kararları verebiliyor demek

Ekşi Sözlük ucu nerede olduğu belli olmayan kampanyalarla iç savaş kışkırtıcılığı yapıyor tınlayan yok

Savcılar adli tatil bitince Ekim gibi bakarlar belki