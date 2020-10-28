SEGEM'in resmi internet sitesinde yer alan bilgide, '' İçişleri Bakanlığı’nın 02.10.2020 tarihinde 81 İl Valiliğine gönderdiği Genelge kapsamında 02.10.2020 tarihinden itibaren 01.12.2020 tarihine kadar sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ertelenmesi kararı alınmıştır. denildi.

10-11-24-25 Ekim 2020 tarihlerinde düzenleneceği ilan edilen Aktüerlik Sınavları ile 14 Kasım 2020 tarihinde düzenleneceği ilan edilen Teknik Personel Yeterlilik Sınavı 01.12.2020 tarihi sonrasına ertelenmişti. Beklenen başvuru tarihleri açıklandı. Peki Eksperlik sınavı 2020 ne zaman? Eksperlik sınavı başvuruları ne zaman, nasıl yapılır?

EKSPERLİK SINAVI 2020 NE ZAMAN?

SEGEM tarafından yapılan açıklamada, ''Söz konusu sınavlara bugüne kadar başvuru yapmış kişilerin hakları saklıdır. Bu kişilerin başvuruları, söz konusu sınavların tekrar yapılacağı tarih ilan edildiğinde, otomatik olarak yeni tarihe aktarılacaktır. Konuya ilişkin yeni bilgilendirmeler internet sitemizin Duyurular bölümünde yayımlanacaktır. Belirli aralıklarla internet sitemizi kontrol etmeniz önerilir.'' denildi.

TARSİM EKSPER SINAVI NE ZAMAN?

TARSİM’in her yıl düzenlediği Eksper Performans Değerlendirme Sınavı’nın tarihi açıklandı. Sigortacılık Eğitim Merkezi (SEGEM) kontrolünde düzenlenecek olan sınav 23 Mart’ta yapılacak. Sadece Tarım Sigortaları Havuz Eksper Listesine kayıtlı olan eksperlerin girebildiği sınavın son başvuru tarihi ise 28 Şubat.

TARSİM SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Giresun, İstanbul, İzmir ve Malatya’da düzenlenecek olan sınavlara giriş ücreti olarak 151 lira isteniyor. Sınava girecek olanların, belgelerini sınav tarihinden beş gün önce teslim etmeleri gerekiyor.

Eksperlerin sınava, Tarım Sigortaları Havuz Eksper Listesine kayıtlı oldukları branş bazında girmeleri zorunlu. Her iki branşta da (bitkisel ürün, hayvan hayat) listeye kaydı bulunan eksperlerin tek bir branş seçerek başvuruda bulunması gerekmekte.

Eksper Performans Değerlendirme Sınavı, Havuz uygulamalarına, eksperlerin ne kadar adapte olduklarını ve kendilerini ne kadar geliştirdiklerini ölçmek için düzenleniyor. Ayrıca, uygulamalar ile saha çalışması sırasında, yapılanlar arasındaki farklılıkları en aza indirgemek de hedefleniyor.

Performans Değerlendirme sınavı, çoktan seçmeli test usulü olup, Bitkisel Ürün Sigortası ve Hayvan Hayat Sigortası olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Her branşa ait 100 soru şu konuları içeriyor:

Destekli Tarım Sigortalarına ait genel şartlar

Tarife ve talimatlar, sigortacılık genel bilgileri

Hasar tespit uygulamaları

Eksper çalışma esasları ve mesleki konular

Soruların yüzde 10’u sigortacılık genel bilgileri… Yüzde 10’u Tarım Sigortaları Kanunu ve Cumhurbaşkanı Kararları ile Eksper Disiplin Yönergesinden… Yüzde 80’i de eksper çalışma ve uygulama esasları, mesleki konular, hasar tespit ve risk inceleme konuları ile Devlet Destekli Tarım Sigortalarına ait genel şartlar ile tarife ve talimatlardan oluşuyor.

OTO EKSPERTİZ NEDİR?

Eksper, belirli bir konuda teknik bilgisi olan kişi anlamına gelmektedir. 2. el “oto ekspertiz” ise ustaların teknik cihaz ve ekipmanlarla otomobilleri detaylı bir biçimde inceleyerek onlar hakkında görüş bildirmesi anlamına gelmektedir. Oto ekspertiz işlemleri ilgili aracın geçmişte yaşadığı kazalardan değişen parçalara, mekanik aksamında bozulan yerlerden yakın zamanda masraf çıkarabilecek tüm noktalara kadar otomobilin incelenmesinden oluşmaktadır. Oto ekspertiz işlemleri son bulduğunda ise bu işlemin yapılmasını isteyen kişiye yazılı rapor ve bilgi sunumu gerçekleştirilmektedir. 501 nokta ekspertiz yapılmadan ikinci el otomobil satın alma gerçekleştirilmesi durumunda çok daha sıkıntılı sonuçlarla karşı karşıya kalınacağından, oto ekspertiz oldukça önemli bir işlemdir.

OTO EKSPERTİZ NE İŞ YAPAR?

Sigorta eksperleri arasında en fazla iş payına sahip olan oto ekpertizliğinde, eksperler, kaza veya farklı bir nedenden dolayı meydana gelmiş hasarın nedeninden, hasarın ortaya çıkardığı maliyete kadar geniş bir yelpazede tespit yapmakla görevlidirler.

Söz konusu araç gerçekten de belirtilen özelliklerde midir?

Araç dış görünüşü itibari ile herhangi bir eksikliği veya kusura sahip midir?

Beyan edilenin dışında aracın harici bir arızası bulunmakta mıdır?

Aracın geçmişte yaşadığı bir kazası var mıdır?

Aracın herhangi bir parçası değişmiş midir?

Araç kaza yapmışsa toplam hasarının maddi boyutu ne kadardır?

Oto ekspertiz ile yukarıda gördüğünüz sorular dışında taraflar arasında anlaşmazlıklarda ortaya çıkan tartışmalarında daha birçoğunda yanıt verilmektedir. Bu nedenle sadece hasar sonrasındaki anlaşmazlıklarda değil, ikinci el araç alımlarında da, araç için verilen beyanların doğruluğu ve aracın gerçek değerinin ortaya çıkması için oto ekpertiz merkezlerinden rapor alınması gerekli bir durumdur. Görüldüğü üzere eksperlik oldukça sorumluluk gerektiren bir iş olarak karşımıza çıkıyor.

NASIL EKSPER OLUNUR?

Ülkemizde eksper olmak isteyen kişinin Hazine Müsteşarlığı’nın belirlediği şartları yerine getirebilmesi koşulu aranmaktadır. Bu koşulların başlıca maddelerinde ise, eksper adayının daha önce hiç iflas etmememiş veya konkondato ilan etmemiş olması, oto ekspertizliği için en az 2 yıllık MYO, diğer sigorta branşlarında eksperlik yapmak içinse en az 4 yıllık bir lisans programından mezun olma şartları aranmaktadır. Eksperlik alanında çalışma yürütmek isteyenler için istenilen şart ve koşulların daha detaylı listesine Hazine Müsteşarlığı tarafından Resmi Gazete’de yayınlanan “Sigorta Eksperleri Yönetmeliği”nde bulabilirsiniz.

Bu mesleği yapmak için bulunduğunuz sektörle ilgili eğitimleri almış olmanız gerekmektedir. Şartları sağladığınız durumda, Hazine Müsteşarlığı tarafından açılan sınavlara başvuru yaparak kariyerinizi yönlendirebilirsiniz. Sınavı kazanmanız durumunda başvuru yaptığınız alan ile ilgili eğitim alır ve 6 aylık staj süresinin ardından bu unvanı elde edersiniz. Sigorta eksperliği yapacaksanız (oto sigortacılığı hariç), 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu gereğince üniversite mezunu olmanız ve eksperlik kurslarına katılmanız gerekmektedir. “Alanında uzman kişi nasıl olunur?” diye merak ediyorsanız ve eksper olmaya karar verdiyseniz ayrıca bazı şartları yerine getirmeniz gerekiyor.

EKSPERTİZ ÜCRETİ NE KADAR?

Ekspertiz ücretleri de koşullarda olduğu gibi, Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenmektedir. Belirlenen ücretler, her takvim yılı başında TÜİK’in açıkladığı üretici fiyat endeksinde yaşanan artış oranında arttırılmaktadır. Ancak belirtilen ücretler içerisinde, ekpertiz için yapılan ulaşım, konaklama ve diğer giderlerin olmadığı, bu giderlerin de toplam ücrete ilave edilebileceği unutulmamalıdır. Ekspertiz ücretleri ile ilgili araç cinsine göre açıklanan fiyatlandırma koşullarına “Ekpertiz Ücret Tarifesine İlişkin Genelge”den bütün detaylarıyla ulaşabilirsiniz.

EKSPERLİK SINAVINA KİMLER GİREBİLİR?

Üniversite mezunu olan herkes sigorta eksperi de olabiliyor. Hazine Müsteşarlığı’nın belli dönemlerde sigorta branşlarına göre açtığı sınavlara girip, başarılı olmak; ardından da eğitim ve staj şartlarını yerine getirmek yeterli. Sınava giren eksper adayı, sınavı kazanması halinde Sigortacılık Eğitim Merkezi’nin (SEGEM), verdiği eksperlik eğitimini, eğitim sonrası sınav ve stajı –ki, bu staj süresi 6 aydır- bitirmesi gerekiyor.