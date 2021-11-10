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Ekstrasistol ne demek, TDK'ya göre Ekstrasistol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ekstrasistol kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ekstrasistol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ekstrasistol nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ekstrasistol kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ekstrasistol ne demek, TDK'ya göre Ekstrasistol kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ekstrasistol ne demek? Ekstrasistol TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ekstrasistol kelimesi. Peki ekstrasistol ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ekstrasistol nedir, ekstrasistol kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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EKSTRASİSTOL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ekstrasistol kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Ekstrasistol kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre ekstrasistol kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yürekte normal dışı bir odaktan kaynaklanan ve beklenen zamandan önce ortaya çıkan atma

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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