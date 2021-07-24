Ekuban İtalya yolcusu! Trabzonspor'un yıldızı, Genoa ile anlaşma sağladı

Geçtiğimiz sezonun bitiminden itibaren transferi konuşulan ve transfer olup olmayacağı merak edilen Caleb Ekuban için her geçen gün farklı bir gelişme yaşanıyor. Kampa da geç katılmasıyla artık Trabzonspor'u kafasında tamamen bitirdiği belli olan futbolcu için İtalya'da flaş bir gelişme yaşandı. İtalya ligi ekiplerinden Genoa, yıldız oyuncu ile anlaşma sağladı.

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Oyuncu ile İtalyan ekibinin tüm şartlarda anlaşma sağladığı ancak Juventus ile Genoa arasında gerçekleşecek bir transfer için imzaların bekletildiği ifade edildi. İki İtalya ekibinin arasındaki bu transfer gerçekleştikten sonra Caleb Ekuban İtalya'ya gidecek.

Caleb Ekuban'dan iyi bir bonservis bedeli bekleyen Trabzonspor'un bu transfer için oyuncunun ısrarlı tavırları nedeniyle 2.2 milyon Euro'ya razı olduğu ifade edildi.

Trabzonspor forması altında 103 maçta 29 gol - 15 asist yapan Ekuban, bordo-mavili takım ile Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa zaferi yaşamıştı.