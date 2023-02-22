Ekundayo Owoniyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ekundayo Owoniyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ekundayo Owoniyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ekundayo Owoniyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ekundayo Owoniyi 12 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ekundayo Owoniyi Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ekundayo Owoniyi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Akwa United futbol takımında oynamaktadır. Akwa United takımına - tarihinde katılmıştır. Ekundayo Owoniyi'nin Akwa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Ekundayo Owoniyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ekundayo Owoniyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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Ekundayo Owoniyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ekundayo Owoniyi şuan Akwa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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