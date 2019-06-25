Ekvador Japonya Copa America'dan elendi | Ekvador Japonya maç özeti

Dün gece oynanan Ekvador Japonya maçı heyecanlı geçti. Copa America C Grubu maçında Ekvador ile Japonya 1-1 berabere kaldı. İşte Ekvador Japonya maç özeti ve Ekvador Japonya maçı için yapılan yorumlar.

Ekvador'un golü 35. dakikada Angel Mena'dan geldi. Japonya'nın golünü ise 15. dakikada Shoya Nakajima kaydetti.

Bu sonuçla 2 puanda kalan Ekvador ile 1 puanda kalan Japonya Copa America'ya veda etti.

Japonya'da Shoya Nakajima maçın adamı seçildi.

EKVADOR JAPONYA MAÇ ÖZETİ

İşte Ekvador Japonya maç özeti ve Ekvador Japonya maçı için yapılan yorumlar. Ekvador Japonya maçı öncesi Ekvador son 5 maçında 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Japonya takımı ise son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik bir istatistik sergiledi. İddaa'da 280 kodlu maç için Ekvador'a 1.95 oran verilirken, Japonya takımına 2.70 oran verildi. İddaa'da beraberlik oranı ise 3.20 olarak belirlendi.

EKVADOR JAPONYA YAPILAN YORUMLAR

- Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar ile en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

- İlk iki grup maçını puansız geçen Ekvador, olur da Japonya'yı yenerse - B Grubu'nu 2 puanla noktalayan Paraguay'ın üzerine çıkıp "En İyi Üçüncüler" klasmanından üst tur vizesi alacak.

- Aynı durum Japonya için de geçerli, onlar da kazanıp üst tura çıkma peşinde ama iki maç sonunda yedikleri 6 gol nedeniyle savunmaları alarm veriyor! (Ekvador da ilk iki maç sonunda 6 gol yedi...)

- DİKKAT! iddaa'da karşılıklı gol olmasına 1,55 - maçta en az 3 gol çıkmasına ise 1,65 oran açılmıştı. An itibariyle KG VAR tercihi 1,30'a gerilerken, 2.5 ÜST ise 1,45'ten oynanıyor!

- Tecrübeli birçok oyuncusunu turnuvaya getirmeyen Japonya, eskiden hatırladığımız "toplu hücum - toplu savunma" kimliğini de kenara bırakıp disiplinsiz bir turnuva geçiriyor diyebiliriz...

İşte Ekvador Japonya maç özeti ve Ekvador Japonya maçı için yapılan yorumlar. Ekvador, önce Uruguay’a 4-0 sonra da Şili’ye 2-1’lik skorlarla mağlup oldu. Savunmadaki zaafları dikkat çekiyor. Hücumda da pek üretken değiller. Savunmadan Achilier cezası nedeniyle bu maçta görev alamayacak.

Japonya da rakibi gibi grupta pek istediği sonuçları alamadı. İlk maçta Şili’ye 4-0 kaybedip Uruguay ile de 2-2 berabere kaldılar.

Nagatomo, Sakai, Maya Yoshida, Kagawa, Haraguchi ve Minamino gibi yıldızların yokluğu Japonları fazlasıyla olumsuz etkiledi.

En iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale kalacak. İki takımdan da karşılıklı goller bekliyorum.