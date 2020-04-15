Ekvador ve Küba'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı artıyor
ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 369'a, Küba'da ise 21'e yükseldi. Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı...
ANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı Güney Amerika ülkeleri Ekvador'da 369'a, Küba'da ise 21'e yükseldi.
Ekvador Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 369'a, toplam vaka sayısı ise 7 bin 603'e ulaştı.
- Küba'da vaka sayısı 766'ya yükseldi
Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede salgından yaşamını yitirenlerin sayısının 21'e, vaka sayısının da 766'ya çıktığı kaydedildi.
Öte yandan ülkede iyileşenlerin sayısı 132'ye yükseldi.
Kaynak: AA
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