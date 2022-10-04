Ekvador'da mahkumlar arasında silahlı bıçaklı çatışma: 15 ölü, 20 yaralı

Ekvador'un başkenti Quito'nun 80 kilometre güneyinde bulunan Latacunga bulunan bir hapishanede mahkumlar arasında çıkan çatışmada 15 kişi öldü, 20 kişi hayatını kaybetti.

Rukiye Karapunar
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Ekvador'da mahkumlar arasında silahlı bıçaklı çatışma: 15 ölü, 20 yaralı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'un başkenti Qiuto'nun güneyinde yer alan Latacunga Hapishanesinde çatışma çıktığını açıkladı. Silah ve bıçak taşıyan mahkumlar silahlar ve bıçaklar ile çatışma yaşandı. Çatışma sonrası hapishane yetkililerinden açıklama geldi.

BAZI MAHKUMLAR HAPİSHANEDEN KAÇTI

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada çıkan çatışmada olayın yerel ve uluslararası uyuşturucu kaçakçısı gruplarla ilgili olduğunu belirterek 15 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi. Ayrıca yaşanan çatışama sonrası hapishanede bulunan bazı mahkumların da kaçtığı bildirildi.

Ekvador'da mahkumlar arasında silahlı bıçaklı çatışma: 15 ölü, 20 yaralı

CEZAEVLERİNDE SIK SIK ÇATIŞMA ÇIKIYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, mahkumların bağırışları ve silah sesleri duyuldu. Yaklaşık 38 bin kişinin tutulduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanabiliyor.

Ülkedeki bazı cezaevlerinde Aralık 2020'de çıkan isyanlarda 11 kişi hayatını kaybetmişti. geçtiğimiz yıl ülkedeki hapishanelerde 316, bu yıl ise 90 kişi öldürüldü.

Ekvador'da mahkumlar arasında silahlı bıçaklı çatışma: 15 ölü, 20 yaralı

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