Ekvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvador'un Bayrağı Nasıldır?
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Ekvador, ya da resmî adıyla Ekvador Cumhuriyeti, Güney Amerika'da temsili demokrasi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Kuzeyde Kolombiya, doğu ve güneyde Peru ile komşudur ve batısında Büyük Okyanus vardır. Anakaradan 965 kilometre batıda, Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları da ülkenin sınırları dahilindedir.
Ekvador'un Başkenti?
“Quito” şehri Ekvador'un başkentidir.
Ekvador'un Para Birimi Nedir?
“Amerikan Doları”Ekvador'un para birimidir.
Ekvador'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Ekvador'un telefon alan kodu : + 593
Ekvador'un Türkçe Ülke Telaffuzu
Ekvador
Ekvador'un Türkçe Başkent Telaffuzu
Quito
Ekvador'un İngilizce Ülke Telaffuzu
Ecuador
Ekvador'un İngilizce Başkent Telaffuzu
Quito
Ekvador'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca