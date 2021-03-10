İstanbul Valiliği açıkladı: Yolcu otobüsleri yüzde 50 yolcu zorunluluğu kaldırıldıAğar isminin anlamı nedir, Ağar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar İhsaniye Nüfusu 2020 - 2021 | İhsaniye İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?İban isminin anlamı nedir, İban ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gelinim Mutfakta Sebzeli Kiş tarifi | Sebzeli Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Ramo yeni bölüm bu akşam neden yok? Ramo 12 Mart cuma yayınlanmayacak mı?Emeç isminin anlamı nedir, Emeç ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Afyonkarahisar Hocalar Nüfusu 2020 - 2021 | Hocalar İlçesinin  Yüzölçümü kaçtır?Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Esvati̇ni̇ (Svaziland)'nin Bayrağı Nasıldır?Çoğa isminin anlamı nedir, Çoğa ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. Ekvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvador'un Bayrağı Nasıldır?

Ekvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvador'un Bayrağı Nasıldır?

Ekvador'un Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Ekvador'un resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Ekvador hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Ekvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvador'un Bayrağı Nasıldır?

Ekvador, ya da resmî adıyla Ekvador Cumhuriyeti, Güney Amerika'da temsili demokrasi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Kuzeyde Kolombiya, doğu ve güneyde Peru ile komşudur ve batısında Büyük Okyanus vardır. Anakaradan 965 kilometre batıda, Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları da ülkenin sınırları dahilindedir.

Ekvador'un Başkenti?

“Quito” şehri Ekvador'un başkentidir.

Ekvador'un Para Birimi Nedir?

“Amerikan Doları”Ekvador'un para birimidir.

Ekvador'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Ekvador'un telefon alan kodu : + 593

Ekvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvador'un Bayrağı Nasıldır?

Ekvador'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Ekvador

Ekvador'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Quito

Ekvador'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Ecuador

Ekvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvador'un Bayrağı Nasıldır?

Ekvador'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Quito

Ekvador'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Ekvador'un Bayrağı Nasıldır?

Ekvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvador'un Bayrağı Nasıldır?

Bölge Gündem
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT