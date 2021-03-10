Ekvador'un Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvador'un Bayrağı Nasıldır?

Ekvador, ya da resmî adıyla Ekvador Cumhuriyeti, Güney Amerika'da temsili demokrasi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Kuzeyde Kolombiya, doğu ve güneyde Peru ile komşudur ve batısında Büyük Okyanus vardır. Anakaradan 965 kilometre batıda, Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları da ülkenin sınırları dahilindedir.

Ekvador'un Başkenti?

“Quito” şehri Ekvador'un başkentidir.

Ekvador'un Para Birimi Nedir?

“Amerikan Doları”Ekvador'un para birimidir.

Ekvador'un Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Ekvador'un telefon alan kodu : + 593

Ekvador'un Türkçe Ülke Telaffuzu

Ekvador

Ekvador'un Türkçe Başkent Telaffuzu

Quito

Ekvador'un İngilizce Ülke Telaffuzu

Ecuador

Ekvador'un İngilizce Başkent Telaffuzu

Quito

Ekvador'un Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Ekvador'un Bayrağı Nasıldır?