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Ekvador'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Ekvador'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Ekvador'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Ekvador'un Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Ekvador'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Ekvador'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Ekvador, ya da resmî adıyla Ekvador Cumhuriyeti, Güney Amerika'da temsili demokrasi ile yönetilen bir cumhuriyettir. Kuzeyde Kolombiya, doğu ve güneyde Peru ile komşudur ve batısında Büyük Okyanus vardır. Anakaradan 965 kilometre batıda, Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları da ülkenin sınırları dahilindedir.

Ekvador'un Nüfusu Kaç Kişidir?

Ekvador, 17643054 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 67. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0023 olduğu görülmektedir.

Ekvador'un Müslüman Nüfus sayısı 2000 kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi < 0,1 olarak rakamlara yansımıştır.

Ekvador'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Ekvador'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Ekvador'un Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Ekvador'un yüz ölçümü 256019  km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Ekvador'un Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 6720  km²    Karasal Alan : 276841 km²

Ekvador'un Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Ekvador'un Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Ekvador'un Haritadaki Yeri / Konumu

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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