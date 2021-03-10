Ekvator Ginesi'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvator Ginesi'nin Bayrağı Nasıldır?
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Ekvator Ginesi ya da resmî adıyla Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Afrika kıtasında Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan bir ülke. Sahraaltı Afrikasında yer alan ülke, kıtanın en küçük ülkelerinden biri konumudadır. Ülke anakara ve adalar olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır.
Ekvator Ginesi'nin Başkenti?
“Malabo” şehri Ekvator Ginesi'nin başkentidir.
Ekvator Ginesi'nin Para Birimi Nedir?
“CFAFrangı” Ekvator Ginesi'nin para birimidir.
Ekvator Ginesi'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?
Ekvator Ginesi'nin telefon alan kodu : + 240
Ekvator Ginesi'nin Türkçe Ülke Telaffuzu
Ekvator Ginesi
Ekvator Ginesi'nin Türkçe Başkent Telaffuzu
Malabo
Ekvator Ginesi'nin İngilizce Ülke Telaffuzu
Equatorial Guinea
Ekvator Ginesi'nin İngilizce Başkent Telaffuzu
Malabo
Ekvator Ginesi'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu
Malabo
Ekvator Ginesi'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi
Guinea Ecuatorial
Ekvator Ginesi'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler
İspanyolca