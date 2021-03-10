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Ekvator Ginesi'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvator Ginesi'nin Bayrağı Nasıldır?

Ekvator Ginesi'nin Başkenti, Para Birimi, Bayrağı, Ülke ve Başkent isimlerinin farklı telaffuzları, Ekvator Ginesi'nin resmi veya yerel dilleri merak edilen konular arasında yer almaktadır. Haberimizden Ekvator Ginesi hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere rahatlıkla erişebilirsiniz.

Ekvator Ginesi'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvator Ginesi'nin Bayrağı Nasıldır?

Ekvator Ginesi ya da resmî adıyla Ekvator Ginesi Cumhuriyeti, Afrika kıtasında Atlantik Okyanusu kıyısında bulunan bir ülke. Sahraaltı Afrikasında yer alan ülke, kıtanın en küçük ülkelerinden biri konumudadır. Ülke anakara ve adalar olmak üzere iki ayrı bölümden oluşmaktadır.

Ekvator Ginesi'nin Başkenti?

“Malabo” şehri Ekvator Ginesi'nin başkentidir.

Ekvator Ginesi'nin Para Birimi Nedir?

“CFAFrangı” Ekvator Ginesi'nin para birimidir.

Ekvator Ginesi'nin Uluslararası Telefon Alan Kodu Kaçtır?

Ekvator Ginesi'nin telefon alan kodu : + 240

Ekvator Ginesi'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvator Ginesi'nin Bayrağı Nasıldır?

Ekvator Ginesi'nin Türkçe Ülke Telaffuzu

Ekvator Ginesi

Ekvator Ginesi'nin Türkçe Başkent Telaffuzu

Malabo

Ekvator Ginesi'nin İngilizce Ülke Telaffuzu

Equatorial Guinea

Ekvator Ginesi'nin İngilizce Başkent Telaffuzu

Malabo

Ekvator Ginesi'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvator Ginesi'nin Bayrağı Nasıldır?

Ekvator Ginesi'nin Başkent Ülke İçi Telaffuzu

Malabo

Ekvator Ginesi'nin Ülke Adının Ülke İçi Söylemi

Guinea Ecuatorial

Ekvator Ginesi'nin Resmi veya Yerel Diller Alfabeler

İspanyolca

Ekvator Ginesi'nin Bayrağı Nasıldır?

Ekvator Ginesi'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Ekvator Ginesi'nin Bayrağı Nasıldır?

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