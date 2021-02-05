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EKYS 2021 başvuru nasıl yapılır? EKYS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

MEB ile ÖSYM tarafından yapılan protokol ile okul müdür ve müdür yardımcılığı için yapılan sınavın ismi ‘ Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı’ (EKYS) oldu. Peki EKYS 2021 başvuruları başladı mı? Müdür yardımcılığı sınavı başvuru nasıl yapılır? EKYS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Başvuru ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar.

EKYS 2021 başvuru nasıl yapılır? EKYS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

EKYS 2021 başvuruları başladı mı? Müdür yardımcılığı sınavı başvuru nasıl yapılır?  EKYS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Başvuru ücreti ne kadar? Gündemde en ön sırada yer alan sınav başvurusu hakkında tüm detaylar haberimizde...

EKYS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM, EKYS başvurularının başladığını duyurdu. Başvurular 5 Şubat'tan 11 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek. 

NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını aşağıdaki link üzerinden bireysel olarak yapacak.

MEB EKYS BAŞVURU EKRANI 

EKYS 2021 başvuru nasıl yapılır? EKYS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

MEB EKYS başvuru kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Kılavuz için tıklayınız 

EKYS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) 2021 başvuru ücreti 225 TL olarak belirlendi. 

EKYS 2021 başvuru nasıl yapılır? EKYS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

MEB EKYS ÜCRETİ HANGİ BANAKALARA ÖDENİR?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç); Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.); ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/)

EKYS 2021 başvuru nasıl yapılır? EKYS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Müdür Yardımcılığı sınavı 2021 başvuru ne zaman? Müdür yardımcılığı sınavı 2021 başvuru şartları neler?Müdür yardımcılığı sınavı 2021 başvuru şartları neler?

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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