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EKYS sonuç açıklandı mı 2021? | EKYS sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 14 Mart'ta gerçekleşen 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS) sonuçları hakkında EKYS sonuç açıklandı mı 2021? | EKYS sonuç sorgulama ekranı konuları araştırılıyor. İşte detaylar...

EKYS sonuç açıklandı mı 2021? | EKYS sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM Başkanlığınca gerçekleştirilen  2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS), 14 Mart tarihinde yapıldı. Aradan geççen süre zarfında sonuçları merak eden adaylar, EKYS sonuç açıklandı mı 2021? | EKYS sonuç sorgulama ekranı konularını araştırıyor. İşte detaylar...

EKYS SONUÇ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleşen 2021 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (MEB-EKYS), 14 Mart'ta gerçekleşti. ÖSYM, MEB EKYS 2021 sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

EKYS sonuç açıklandı mı 2021? | EKYS sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS, pazar günü 50 il ve 52 sınav merkezinde uygulandı. Sınava katılım sağlayan adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden duyuruldu. Adayların adreslerine yazılı sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden TC Kimlik numaraları ve e-Devlet veya ÖSYM şifreleriyle sonuçlara ulaşabilecekler.

2021 MEB EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

80 sorudan oluşan 2021 EKYS sınavında çıkan soruların ve cevap anahtarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor.

EKYS sonuç açıklandı mı 2021? | EKYS sonuç sorgulama ekranı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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