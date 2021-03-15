EKYS soru ve cevapları tamamı |MEB EKYS soru ve cevapları 2021 14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nın (2021-MEB-EKYS) tamamlanmasının ardından gözler soru ve cevap anahtarına çevrildi. İşte ÖSYM tarafından açıklanan MEB EKYS soru ve cevapları 2021...

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5 Şubat tarihinde başlayan MEB EKYS başvuruları 16 Şubat saat 23.59'da sona erdi. Binlerce aday 14 Mart'ta yapılan sınavda ter döktü. ÖSYM sınavın hemen ardından da EKYS soru ve cevaplarını yayımladı. EKYS SORU VE CEVAPLARI TAMAMI ÖSYM'den yapılan açıklamada, ''14 Mart 2021 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavının (2021-MEB-EKYS) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.'' denildi. MEB EKYS SORU VE CEVAPLARI 2021 Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler. 2021-MEB-EKYS Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (% 10) Gülistan Başköy Eğitim Editörü SınavEKYS