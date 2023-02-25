El Amine Antar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Amine Antar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? El Amine Antar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? El Amine Antar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.