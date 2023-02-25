El Amine Antar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Amine Antar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Amine Antar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
El Amine Antar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
El Amine Antar 22 Ekim 1991 tarihinde Mecheria şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
El Amine Antar Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MC El Bayadh futbol takımında oynamaktadır. MC El Bayadh takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. El Amine Antar'nin MC El Bayadh ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
El Amine Antar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
El Amine Antar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Ouled Djellal
1 Temmuz 2017 yılında MC El Bayadh
1 Temmuz 2018 yılında A Bou Saâda
2 Ocak 2019 yılında JSM Tiaret
1 Ocak 2020 yılında MC El Bayadh
El Amine Antar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
El Amine Antar şuan MC El Bayadh takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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