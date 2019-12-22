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El Bab’da bombalı saldırı: 3 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

El Bab’da bombalı saldırı: 3 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Halep'e bağlı El Bab ilçesinde bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA




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