El Bab’da bombalı saldırı: 3 yaralı

Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab'da bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Halep'e bağlı El Bab ilçesinde bir pazar yerinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İHA