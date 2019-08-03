El Bab'da DEAŞ operasyonu: 1 ton patlayıcı ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Jandarma ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'nin El Bab şehrinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 1 ton patlayıcı madde ile patlayıcı madde yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Jandarma istihbarat birimleri ile MİT'in yaptığı ortak çalışma sonucunda Suriye ve Türkiye'de çok sayılı bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ'lı teröristler, yurt içine giremeden ve eylem yapma fırsatı bulamadan bomba düzenekleri ile birlikte yakalandı.

Jandarma istihbarat birimleri ve MİT, Suriye'nin El Bab şehir merkezinde DEAŞ terör örgütünün bomba imalathanesi bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu bomba imalathanesine bugün Jandarma Patlayıcı Madde Uzmanları nezaretinde yerel güvenlik güçleri ile birlikte operasyon düzenlendi.

1 TON PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

İmalathanede yapılan aramada cep telefonu, telsiz, basma/baskıdan kurtulma, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kart ile patlatılma özelliği olan toplam 80 adet EYP düzeneği ile bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

Ayrıca patlayıcı yapımında kullanılan 833 adet elektrikli fünye, 300 adet batarya ile 480 adet EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.

Ele geçirilen malzemelerin incelenmesi neticesinde DEAŞ terör örgütünün bomba yapımında bilinen her türlü tekniği kullandığı orataya çıkarken, operasyonla çok sayıda kanlı saldırının önlendiği bildirildi.

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DHA