El Bab’daki patlamada 1 ölü
Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın kuzeyindeki Başköy kasabasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın patlayıcı madde yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.
Kaynak: İHA
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