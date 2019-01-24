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El Bab’daki patlamada 1 ölü

Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

El Bab’daki patlamada 1 ölü

Suriye'nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen El Bab'ın kuzeyindeki Başköy kasabasında meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayın patlayıcı madde yüklü bir motosikletin infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İHA

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