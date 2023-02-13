El Bilal Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Bilal Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

El Bilal Toure kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? El Bilal Toure ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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El Bilal Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Bilal Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
El Bilal Toure

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Bilal Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Bilal Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Bilal Toure 3 Ekim 2001 tarihinde Adjamé şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Mali,Fildişi Sahili uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Bilal Toure Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Rudy Raba yapmaktadır. El Bilal Toure, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UD Almería futbol takımında oynamaktadır. UD Almería takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. El Bilal Toure'nin UD Almería ile sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihinde bitmektedir.

El Bilal Toure Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/el_bilal_9/

El Bilal Toureboyu ve yaşı kaç

El Bilal Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

El Bilal Toure isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 11.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

El Bilal Toure Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Bilal Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ocak 2020 yılında Stade Reims

1 Eylül 2022 yılında UD Almería

El Bilal Toure kimdir

El Bilal Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Bilal Toure şuan UD Almería takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ivoire Académie (2015-2016), Afrique Football Elite (2016-2020)

El Bilal Toure Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mali takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

Mali U23 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Mali U20 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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El Bilal Toure nereli

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