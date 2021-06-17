El birliği ile dünyamızı yok ediyoruz! İklim değişikliğine dair AFAD'dan ürküten açıklama: Depremleri tetikliyor

Son zamanlarda büyüklüğü küçük olmasına karşın artan bir sismik hareketlilik söz konusu... Sık sık meydana gelen depremler hakkında AFAD tarafından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada iklim değişikliğine dikkat çekilerek depremleri tetiklediği ifade edildi.

"DOĞAL AFET-İKLİM İLİŞKİSİNE DAİR BİLİMSEL BULGULAR VAR"

İlkim değişikliği ile ilgili çarpıcı açıklamalar TBMM İklim Araştırma Komisyonu’nda konuşan AFAD Başkanvekili Hamza Taşdelen tarafından dile getirildi. Taşdelen konuşmasında iklim değişikliklerinin etkilerine değindi. Yaşanan sürecin meteorojik, hidrolik, klimatolojik afetlere yol açabildiğine vurgu yaptı. Taşdelen deprem gibi jeofiziksel afetler ile iklim değişikliği arasında bir ilişki olabileceği yönünde bilimsel bulgular olduğunu ifade etti.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKA AFETLERE YOL AÇABİLİR"

Taşdelen, dünyanın dengesinin bozulduğuna dikkat çekerek bu durumun başka felaketlere yol açabileceğini belirtti ve “Hatta böcek istilası gibi biyolojik afetlere maruz kalma ihtimalimizin söz konusu olabilir. Yani iklim değişikliği nedeniyle buzulların erimesi, kütlelerin yer değiştirmesi nedeniyle dünyanın dengesinin bozulduğu ve bunun yer altını etkilediği yönünde iddialar var. Biz de bu iddialara yakın birtakım bulgular elde ettik. Çünkü deprem ölçümlemesini AFAD olarak gerçekleştiriyoruz. Depremlerle hidrolojik yani iklim değişikliği olaylarının ilişkisi olduğu üzerinden bir şey söylemeye çalıştım. Son 30, 20 yıl ve 10 yıl ortalamalarındaki deprem artışlarının vurgusu iklim değişikliği nedeniyleydi.”

"JEOFİZİK OLAYLARINI ETKİLİYOR"

Taşdelen, iklim değişikliği üzerinde yapılan bilimsel araştırmalara değinerek, "2001-2015 arasında dünyada 5 ve üzeri büyüklükteki depremlerin sayısının 10 kat artmasının iklim değişikliği ile ilişkili olduğuna yönelik bilimsel makalelere atıf yapan Taşdelen, “İklim değişikliği meteorolojik olayları zaten etkiliyor, ama bırakın meteorolojik olayları, jeofizik olayları bile etkiler halde olduğunu bilmemiz lazım” dedi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI TEKNİK KAPASİTE ARTTIRILMALI"

Taşdelen, afet risklerinin ölçülmesi için İPA projesi geliştirildiğini ifade ederek, “Paydaşlarımız AFAD il müdürlükleri, üniversiteler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sivil toplum kuruluşları, valilikler, uluslararası kuruluşlar, belediyeler ve AB Delegasyonu. Amacımız iklim değişikliğine karşı insan ve teknik kapasitenin artırılması. Projemiz 2022’nin sonuna doğru bitmiş olacak” bilgisini verdi.

