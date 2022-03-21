El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı görev tanımı nedir, El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı ne iş yapar, El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı Tanımı;

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El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı Maaşı Ne Kadar? 2022 El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı Maaşları

El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.57

Meslek Adı :

El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yaşam Bilimleri Teknisyenleri Ve İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sır pişirimi yapılmış seramik ürünler için, form yapısına ve tekniğine uygun desen hazırlayabilen, farklı tekniklerde sır üstü dekor uygulamaları yapabilen, dekorlama teknikleri ve dekor pişirimi teknik bilgisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

El Dekorcu/Sır Üstü Dekorlamacı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Sır üstü boyaları kullanıma hazırlamak,

c) Sır üstü dekorlamaya uygun desen çalışmaları yapmak,

d) El dekoru uygulamaları yapmak,

e) Sır pişirimi yapılmış seramik ürünlere çıkartma yapmak,

f) Çıkartması yapılmış olan seramik ürünlerin kontür (tahrir) çizgilerini çizmek,

g) Serbest el dekoru yapmak,

h) Firitleme yapmak,

i) Firitlemeyi renklendirmek,

j) File çekmek,

k) Altın gümüş dekorlu pişirim yapmak,

l) Elek baskı tekniği için kalıp hazırlığı yaparak baskı yapmak,

m) Tambur Baskı yapmak,

n) İndirekt Baskı tekniği için kalıp hazırlığı yapmak,

o) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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