El Dokuma Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

El Dokuma Teknisyeni görev tanımı nedir, El Dokuma Teknisyeni ne iş yapar, El Dokuma Teknisyeni olmak için hangi bölümü okumak gerekir? El Dokuma Teknisyeni mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

El Dokuma Teknisyeni Tanımı;

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El Dokuma Teknisyeni Maaşı Ne Kadar? 2022 El Dokuma Teknisyeni Maaşları

El Dokuma Teknisyeni maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük El Dokuma Teknisyeni maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR El Dokuma Teknisyeni iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3119.48

Meslek Adı :

El Dokuma Teknisyeni

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Alınan iş talimatı doğrultusunda malzemeleri belirleyen, temin eden, tezgâha çözgü ipliklerini takarak dokuma yapan, dokuma üzerindeki hataları tespit eden, kopan iplikleri düğümleyen nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

El Dokuma Teknisyeni, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Günlük iş planı ve iş organizasyonu yapmak,

b) Kilim çeşitlerini tanımak,

c) Kilim dokumak,

d) Çarpana dokuma yapmak,

e) Kirkitli dokuma yapmak

, f) Mekikli dokuma yapmak,

g) Yöresel Bezleri Dokumak,

h) Dokuma iplerini boyamak,

i) Kullandığı araç ve gereçlerin temizliğini yapmak,

j) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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