"El ele geleceğe, sevgiyle dokunalım sıcacık yüreklere" kampanyası

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin başlattığı "El ele geleceğe, sevgiyle dokunalım sıcacık yüreklere" kampanyasında toplanan yardımlar ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştı.

Kampanya kapsamında bağışlanan giyim eşyaları mont, eşofman, atkı, eldiven, bere, çorap, basket, futbol ve voleybol topları Uluköy İlk ve Ortaokulundaki ihtiyaç sahibi öğrencilere verildi.

Yardım kampanyasında yer alan öğrencilerden Osman Nuri Karaman, kampanyaya destek veren İlçe Kaymakamı Ali İkram Tuna, Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu ve Ezine Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Cüneyt Erenoğlu'na teşekkür etti.

Karaman, kampanyaya ilçe halkının da destek verdiğini belirterek, "İnşallah bundan sonrada sık sık ihtiyaç sahibi öğrencilerimizle bir araya gelerek onların sıcacık yüreklerine dokunmak istiyoruz." dedi.

Yardım yapılan okulun müdürü Gözde Keskin de üniversite öğrencilerini duyarlı davranışlarından dolayı kutladı.

Kaynak: AA