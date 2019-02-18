El emeği göz nuru ürünler "Yöresel Ürünler Pazarında"

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Gönüllüleri Derneği iş birliğinde gerçekleştirilecek çalışma ile "Yöresel Ürünler Pazarı" kuruluyor.

Sosyal Belediyecilik anlamında birçok güzel çalışmaya imza atan Bilecik Belediyesi tarafından vatandaşlardan ve ev kadınlarından gelen talep doğrultusunda, 22 Şubat Pazar günü saat: 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Yöresel Ürünler Pazarı kurulacak. Bilecik Belediyesi Kültür Sitesinde kurulacak Yöresel Ürünler Pazarında ev kadınlarının yapmış olduğu ürünler, bir gün boyunca vatandaşların beğenisine sunulacak.

Çalışma ile ev kadınlarının yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluşturulması ve ev kadınlarının aile ekonomilerine bir katkı sunması amaçlanmaktadır.

Kaynak: İHA