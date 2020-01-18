El emeği göz nuru ürünlerini sosyal medyadan satıp aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar

Olurlu ev hanımları el emeği göz nuru yaptıkları ürünleri Instagram sayfasında satışa sunuyorlar.

Olur Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Olurlu ev hanımlarına yönelik açılan kurslarda el emeği göz nuru ile yaptıkları hediyelik eşyaları satarak evlerine ekonomik katkıda bulunuyorlar. @hem_el_emegi hesabı üzerinden ürünlerini pazarlayan ev hanımları ürünlerin büyük ilgi gördüğünü belirtiyorlar.

Halk Eğitim Merkezindeki oya dantel ve biçki dikiş kurslarına yaptıkları kaneviçe işlemeleri anahtarlıklar Doğal bebekler yazma oyaları anahtarlıklar elbise gibi birçok ürünü kursa yönelik açtıkları ınstagram sayfasına fotoğraflarını yükleyip internet üzerinden satışlarını yapıyorlar. Kursiyer bayanlar, eski kıyafetlerini de yeniden farklı giysiler dikerek değerlendiriyorlar.

Kursiyer bayanlar, "Evlerimizde boş boş oturuyorduk, kurslar sayesinde zamanımız çok güzel geçiyor evimize ekonomik katkıda bulunuyoruz, çok mutluyuz" dediler.

Nakış Öğretmeni Öğretmeni Reyhan Keskin ise "Olur Halk Eğitim merkezinde hanımlar için kurs açtık. Kursumuzda hanımların yaptıkları ürünleri ınstagram adresinde satışa sunuyoruz, bu sayede kadınlarımız aile ekonomilerine katkıda bulunmuş oluyorlar. Yaptıkları ürünler Havlu, seccade, takılar, örgü bebekler anahtarlıklar gibi ürünler yapıyoruz, kadınlarımız para kazanıyorlar" dedi.

Kursiyer Sema Meral, "Kursta el işleri yapıyoruz her türlü işleme nakış örgü ınstagram hesabımızda satışa sunuyoruz. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz bulunduğumuz bölge küçük bir yer bu kurs bizim için çok iyi oldu aile bütçemize katkı sağlıyoruz. Yaptığımız ürünleri değerlendiriyoruz, ortam çok güzel" dedi.

Kursiyer Zümrüt Çalışkan ise "Çocuklar sağlıklı oynasınlar diye bu bebekleri doğal ipliklerden yapıyoruz, çocuklar ağızlarına alınca hastalanmasınlar mikrop kapmasınlar diye bebekler yapıyoruz" dedi.

Kurs Öğreticisi Rüveyda Akıncı, "Geri dönüşüm projelerimiz var. Bu projemizde evimizde atıl olan kullanılmayan giysilerimizden geri dönüşümler yapıyoruz. Önlük gibi çanta gibi ürünler yapıyoruz Hanımlarımız da güzel vakitler geçiriyorlar" dedi.

Kaynak: İHA