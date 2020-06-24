El emeği ile yaptığı maket gemiler tarihe ayna tutuyor

Samsun'da 30 seneyi aşkın süredir ahşap malzemeden maket gemiler üreten 60 yaşındaki Hulusi Arslantürk yaptığı eserlerle herkesten ilgi topluyor. Bandırma Vapuru, Nusret Mayın Gemisi gibi tarihi gemilerin de maketini üreten Arslantürk, tarihe ayna tutuyor.

İlkadım ilçesinde bir evi atölye olarak kullanan Hulusi Arslantürk ahşap malzemeden maket gemiler ve çeşitli süs eşyaları üretiyor. Tarihi ışık tutan maket gemilerin fiyatları işlevine, üzerindeki işçiliğe göre 2 bin TL ile 7 bin TL arasında değişiyor. Müzik aletleri, şehirlerin simge haline gelmiş yapıları gibi bazı hediyelik eşyalarda üreten Arslantürk, ahşap işçiliğine bir hobi ile başladığını akabinde usta olduğunu söyledi.

"Bir kişinin ahşap gemi yapımını öğrenmesi 8 -9 ayı buluyor"

Ahşap işçiliğine hobi olarak başladığını ifade eden Hulusi Arslantürk, "Bu tür ahşap işine hobim vardı. İlk olarak uçaktan maketler sonra ise gemiden ahşap maketler üretmeye başladım. Akabinde işi ileriye taşıyınca İlkadım Halk Eğitim Merkezinde bu tür işlerin kurslarını da veriyorum. Bir kişinin bu işi kavrayabilmesi için bir modeli yapması gerekiyor. Akabinde devamı geliyor. Bu süreçte yaklaşık 8-9 ayı buluyor. Sonra yaptıkça da açılır. Üretebilen insan konumuna gelir. Şu anda bir ekibim var. Osmanlı'da saltanat kayıkları ve denizcilik üzerine çalışmalar yapacağız. Genellikle tarihi gemiler yapıyorum. Son model gemiler de yaptığımız oluyor. Karadeniz'de kullanılan taka, çalışma tekneleri bunları da yapıyorum" dedi.

"Bizim için en zoru en küçüğünü yapmaktır"

Gemi yapımında küçük maket gemilerin daha ince işçilik gerektirdiğini belirten Hulusi Arslantürk, "Gemilerin yapımında etkili olan üzerindeki işlemelerdir. Küçük geminin yapımı daha zordur. Maketçilik büyük gemi yapmak daha zordur. Küçük gemide yapıştırma, tutturma daha ince işçilik ister. Bu tür işler kendimi daha zinde hissetmeme sebep oluyor. Bu işi yapmaya zamanı olan herkese tavsiye ederim" diye konuştu.

Ahşap gemi model yapan Harun Karatay ise, "İlk olarak Karadeniz takası ile başlıyoruz. Taka bizim için öğretici bir modeldir. İşçilik artıkça modellerin zorluğu değişiyor. Belli modelleri örneğin ipli modellere geçebilmek için 5-6 model yapmamız gerekiyor. Geminin suya gelen kısmından bayrak direğine kadar ayrı ayrı çalışmalarımız oluyor. Bu işi yaparken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA