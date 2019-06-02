El feneriyle başladı, makam odasını müzeye çevirdi

ERZİNCAN'da TCDD İşletme Müdürü Kenan Aydın (52), 8 yıl önce bir el feneri ile başladığı demiryolu eşyalarından oluşan koleksiyonu ile makam odasını müzeye çevirdi. Aydın, koleksiyonunda yer alan Osmanlı Dönemi'ne ait eşya ve aletleri ise ayrı bir bölümde sergiliyor.

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) Erzincan İşletme Müdürlüğü'ne 2011 yılında atanan Kenan Aydın, odasını adeta müze haline getirdi. Demiryollarına ait malzemeleri toplamaya bir el feneri ile başlayan Kenan Aydın; Kars, Samsun, Kayseri ve Ankara'da kullanılan çok sayıda eşyayı makam odasına taşıdı. Demiryolu çalışanlarının eşyalarına da odasındaki müzede yer veren Aydın, koleksiyonunda yer alan Osmanlı döneminde trenlerde kullanılan, eşya ve aletlere de ayrı bölüm ayırdı. 2011'de eski eşylaları toplamaya başladığını belirten Aydın, "Burada sergilenen tüm malzemeler daha önce demiryollarında kullanılan objeler. Bunların içerisinde fenerlerden, haberleşme araçlarına, demiryolu çalışanlarının kullandığı kişisel eşyalara kadar birçok malzeme bulunuyor. Bu malzemeleri, Kars, Samsun, Kayseri ve Ankara demiryolu hattında bulunan istasyonları tek tek gezerek bulduk, getirdik tamir ettirdik ve şu anda da sergiliyoruz. Tren garına gelen yolcularımıza ve misafirlerimize her zaman açığız" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

DHA