El freni çekilmeyen taksi, yolcu otobüsüne çarptı

DENİZLİ'de, iddiaya göre el freni çekilmeyen taksi, yaklaşık 100 metre geri kayarak, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne çarptı. Taksi şoförü Faik S.K., "Taksinin buraya gelmesi fizik kurallarına aykırı" diyerek kendini savundu.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Faik S.K., 20 T 0217 plakalı taksiyi İstiklal Caddesi'ne park etti. İddiaya göre el frenini çekmeyi unuttuğu taksi, geriye doğru hareket etmeye başladı. Taksi, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen, Rıdvan Çelik yönetimindeki 20 BL 097 plakalı Yeşilyurt-Meska seferini yapan otobüse çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle, otobüsteki yolcular panik yaşarken, şans eseri taksinin geçtiği yol üzerindeki yaya geçidinde kimsenin olmaması ise başka bir kazanın önüne geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparken, taksi şoförü Faik S.K. ise aracının park ettiği yerde olmadığını fark etti.

'FİZİK KURALLARINA AYKIRI'

Kazayı görerek olay yerine gelen Faik S.K., "Taksinin buraya gelmesi fizik kurallarına aykırı" dedi. Yolcu otobüsünün sürücüsü Rıdvan Çelik ise yolcularının büyük korku yaşadığını belirterek, "Kırmızı ışıkta beklerken, taksi geldi ve otobüse vurdu. El frenini çekmeyi unutmuş" dedi.

'YÜREĞİMİZ HOPLADI, ÇOK KORKTUK'

Kaza sırasında otobüste bulunan yolculardan Yasemin Orhan, taksinin şiddetle otobüse çarptığını ve çok korktuklarını söyleyerek, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Hiçbirimiz böyle bir şey beklemiyordu. Hepimiz çok korktuk" dedi. Bir diğer yolcu Ayşe Tıkır ise "İlk başta, biz bilerek geri geri geldiğini düşünüp, duracağını sandık. Ancak taksinin içinde kimse yokmuş. Geldi otobüse çarptı. Çok korktuk" diye konuştu.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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DHA