9 Nisan Milli Piyango sonuçları - Milli Piyango bilet sorgulamaDepremzedeler Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'na teşekkür etti.Ersin Korkut'un Diyarbakır'a Türkiye'nin başkenti demesi tepki çektiHayata ilk bakış birincilik getirdi, Burçak bebeğin doğum fotoğrafı online yarışmada birinci olduArapgir spor tesislerinin onarımı tamamlandıUyuşturucuyla mücadele devam ediyor, Gümüşhane’de 499 adet sentetik hap ve 10,87 gram bonzai ele geçirildiYasakta sokağa çıkma cezası | Hafta sonu sokağa çıkma cezası ne kadar?Yasakta İZBAN çalışıyor mu? Hafta sonu yasakta İZBAN saatleriAmed ne demek, anlamı? Amed neresi?Çilingirle açtığı evde babasının cansız bedeniyle karşılaştı! Adana'da 54 yaşında adam evinde ölü bulundu
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. El frenini çekmeyi unutan adam eşinin ölümüne sebep oldu

El frenini çekmeyi unutan adam eşinin ölümüne sebep oldu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Ahmet Yanık isimli adamın kamyonetinin el frenini çekmeyi unutmasının ardından kamyonetin geri geri hareket ederek baraja düşmesi sonucu, araçta bulunan kadın boğularak hayatını kaybetti.

El frenini çekmeyi unutan adam eşinin ölümüne sebep oldu

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Yanık (66) kullandığı 48 H 6334 plakalı kamyoneti, Yayla Patlangıç Mahallesi Ahat mevkisindeki Eşen Barajı kenarına park etti. Yanık, iddiaya göre el frenini çekmeden araçtan indikten sonra kamyonet geriye doğru hareket ederek baraja düştü. Kamyonet içerisindeki Ahmet Yanık'ın eşi Meryem Yanık (58) kamyonetle birlikte kısa sürede suya gömüldü. Ahmet Yanık'ın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yanık'ın cesedi Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timine bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

Ceset, yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, olay yerinde Ahmet Yanık ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

El frenini çekmeyi unutan adam eşinin ölümüne sebep oldu

El frenini çekmeyi unutan adam eşinin ölümüne sebep oldu

El frenini çekmeyi unutan adam eşinin ölümüne sebep oldu

El frenini çekmeyi unutan adam eşinin ölümüne sebep oldu

El frenini çekmeyi unutan adam eşinin ölümüne sebep oldu

El frenini çekmeyi unutan adam eşinin ölümüne sebep oldu

El frenini çekmeyi unutan adam eşinin ölümüne sebep oldu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT