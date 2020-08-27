El frenini çekmeyi unuttu! Araç kaşla göz arasında denizde kayboldu
Çanakkale'de sahil kenarında aracının el frenini çekilmeyen bir araç, sahil boyunca ilerleyerek denize düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan aracın o görüntüleri ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.
Çanakkale’nin Biga ilçesinde el freni çekilmeyen bir araç, sahil boyunca ilerleyerek belli bir süreden sonra denize uçtu. Vatandaşların o anları kayda aldığı görüntülerde araç akşam saatlerinde denizin dibinden çıkartıldı. Araç içerisinde kimsenin bulunmaması ise olası bir felaketi önledi.
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27 Ağustos 2020 Perşembe 12:23
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