El frenini çekmeyi unuttu! Araç kaşla göz arasında denizde kayboldu

Çanakkale'de sahil kenarında aracının el frenini çekilmeyen bir araç, sahil boyunca ilerleyerek denize düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan aracın o görüntüleri ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.