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  3. El frenini çekmeyi unuttu! Araç kaşla göz arasında denizde kayboldu

El frenini çekmeyi unuttu! Araç kaşla göz arasında denizde kayboldu

Çanakkale'de sahil kenarında aracının el frenini çekilmeyen bir araç, sahil boyunca ilerleyerek denize düştü. Bir süre sonra gözden kaybolan aracın o görüntüleri ise vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye kaydedildi.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde el freni çekilmeyen bir araç, sahil boyunca ilerleyerek belli bir süreden sonra denize uçtu. Vatandaşların o anları kayda aldığı görüntülerde araç akşam saatlerinde denizin dibinden çıkartıldı. Araç içerisinde kimsenin bulunmaması ise olası bir felaketi önledi.

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27 Ağustos 2020 Perşembe 12:23
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