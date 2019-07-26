El frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan çocuk yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalan çocuk sürücü Alper Sakin (15), ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı kırsal Yiğit Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörle tarlaya gelen Alper Sakin, araçtan inerek römorka balya yüklemeye başladı. İddiaya göre Sakin'in el freni çekmeyi unuttuğu traktör, bir süre sonra hareket etti. Hızlanan traktörü kontrol etmek isteyen Sakin, dengesini kaybedip, aracın üzerinden düşerek altında kaldı. Kanlar içinde kalan Sakin'in yardımına komşuları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Sakin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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DHA