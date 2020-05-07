El frenini indirip lüks cipi denize saldı (2)

PSİKOLOJİK SORUNLARI OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İzmir'in Urla ilçesinde, kiraladığı lüks cipi el frenini indirdikten sonra denize salan kişinin B.G. (27) olduğu belirlendi. Balıkesir'de oturduğu saptanan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen B.G., ekipler tarafından ailesine teslim edildi. B.G. hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Araç sahibinin, B:G.'nin ailesiyle konuşarak sorunu çözdüğü ve şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA