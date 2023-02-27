El Hadi Belameiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Hadi Belameiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Hadi Belameiri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Hadi Belameiri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Hadi Belameiri 24 Nisan 1991 tarihinde Florange şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Fransa,Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Hadi Belameiri Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Futbol Management s.r.l. yapmaktadır. El Hadi Belameiri, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. El Hadi Belameiri'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

El Hadi Belameiri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Hadi Belameiri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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El Hadi Belameiri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Hadi Belameiri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Amnéville

15 Temmuz 2013 yılında ES Sétif

1 Temmuz 2016 yılında CS Constantine

22 Ağustos 2018 yılında Alki Oroklini

1 Temmuz 2019 yılında CABB Arreridj

1 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2021 yılında US Monastir

1 Temmuz 2021 yılında Hesperange

El Hadi Belameiri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Hadi Belameiri şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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