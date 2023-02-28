El Hani Soliman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Hani Soliman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Hani Soliman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Hani Soliman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Hani Soliman 7 Ağustos 1984 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da El-Hani Soliman Mousa şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Hani Soliman Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. El Hani Soliman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Smouha SC futbol takımında oynamaktadır. Smouha SC takımına 19 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. El Hani Soliman'nin Smouha SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

El Hani Soliman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Hani Soliman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

El Hani Soliman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Hani Soliman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2007 yılında El Ittihad

5 Ekim 2013 yılında El Gouna

10 Ağustos 2015 yılında El Ittihad

19 Temmuz 2019 yılında Smouha

El Hani Soliman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Hani Soliman şuan Smouha SC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.