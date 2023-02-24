El Harun Hrnjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 El Harun Hrnjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak El Harun Hrnjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

El Harun Hrnjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

El Harun Hrnjic 18 Mart 2003 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da El-Harun Hrnjić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

El Harun Hrnjic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.El Harun Hrnjic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BFK SIMM-BAU futbol takımında oynamaktadır. BFK SIMM-BAU takımına 25 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. El Harun Hrnjic'nin BFK SIMM-BAU ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

El Harun Hrnjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

El Harun Hrnjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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El Harun Hrnjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

El Harun Hrnjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sloboda T U19

25 Şubat 2022 yılında Simm-Bau

El Harun Hrnjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

El Harun Hrnjic şuan BFK SIMM-BAU takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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